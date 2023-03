Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Cambará resulto na prisão de dois homens, apreensão de um menor e também de drogas diversas, durante a última sexta-feira (10).

Segundo a PM, a ação aconteceu após a equipe levantar a informação de uma casa na Rua Henrique Romano estaria sendo usada para o comércio de drogas.

No local foram presos os dois homens e apreendido o menor, que estavam em posse de diversas porções de crack, cocaína e maconha, balança de precisão, simulacro de arma de fogo, uma garrucha e dinheiro, além de cadernos com a contabilidade do tráfico.

Os envolvidos foram encaminhados com as drogas e demais itens apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil de Cambará.