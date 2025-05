Conhecida como a locomotiva do Norte Pioneiro, Jacarezinho vive um momento de grande transformação, com diversas obras em andamento que reforçam o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento urbano, a qualidade de vida e o bem-estar da população. Uma das conquistas mais recentes é a pavimentação com pedra poliédrica na Vila Rural, uma antiga demanda da comunidade que agora está se tornando realidade.

Com 3,2 km de extensão e investimento superior a R$ 1 milhão, a obra vai melhorar significativamente a mobilidade local, facilitar o escoamento da produção rural, valorizar os imóveis e garantir mais conforto para os moradores.

A iniciativa é fruto do esforço conjunto da administração municipal, liderada pelo prefeito Marcelo Palhares e pelo vice-prefeito Antonio Neto que têm atuado firmemente na captação de recursos e na execução de projetos estruturantes.

Além da Vila Rural, Jacarezinho também está com outras importantes frentes de trabalho em operação. No bairro Aeroporto, já teve início a construção do Parque do Povo, que será mais uma opção de lazer, convivência e recreação para as famílias da cidade. Outro destaque é a implantação da pista de caminhada às margens da rodovia PR-431, uma obra voltada à promoção da saúde e segurança dos praticantes de atividades físicas.

“Jacarezinho não para! Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para levar melhorias a todas as regiões. O progresso que estamos vendo hoje é resultado de muito empenho e compromisso com a nossa gente”, afirma o prefeito Marcelo Palhares.

Com um ritmo intenso de obras e investimentos, Jacarezinho reafirma seu protagonismo regional.