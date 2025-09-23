Na tarde desta segunda-feira (22), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no município de Cambará. A ocorrência aconteceu na Rua Antônio dos Anjos Filho, nº 240, após um acompanhamento tático.

De acordo com a equipe policial, estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo em atitude suspeita, parado no meio da via. Ao receber a ordem de abordagem, o condutor tentou fugir, dispensando pela janela uma sacola plástica.

Após acompanhamento tático, o carro foi interceptado no mesmo local da primeira tentativa de abordagem. Durante a verificação, os policiais constataram que o motorista não possuía habilitação e que o automóvel estava com o licenciamento irregular.

Com apoio de outra equipe policial, os agentes refizeram o trajeto da fuga e localizaram a sacola descartada pelo suspeito. Dentro dela havia 39 porções de maconha, totalizando aproximadamente 109 gramas.

O homem recebeu voz de prisão e, antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, passou por exame de integridade física no pronto-socorro.