Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (22), em Tomazina, durante uma operação conjunta das Polícias Militares de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, em apoio à Polícia Federal. Contra ele, havia dois mandados de prisão expedidos pela Justiça de Minas Gerais.

De acordo com as autoridades, o indivíduo era procurado por envolvimento em dois homicídios ocorridos no Estado de Minas Gerais, nos anos de 2001 e 2004. Após troca de informações entre as forças de segurança, foi possível localizar o suspeito, que estava residindo no município de Tomazina.

Durante a abordagem, os policiais cumpriram os mandados, apresentaram seus direitos constitucionais e, em seguida, encaminharam o homem ao hospital municipal para exame de integridade física. Posteriormente, ele foi transferido para o DEPEN de Wenceslau Braz, onde ficará à disposição da Justiça

A ação integrada das forças policiais reforça a cooperação entre estados e órgãos federais no combate à criminalidade e na localização de foragidos.