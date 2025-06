Com foco no enfrentamento ao crime organizado nas divisas estaduais, foi lançada na manhã desta segunda-feira (23) a Operação SULMASSP, uma força-tarefa integrada entre os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A cerimônia de abertura, na área do 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, ocorreu na BR-369, próximo à ponte que conecta os municípios de Jacarezinho (PR) e Ourinhos (SP).

Nesta área, a operação reúne esforços das polícias militares do 2º BPM (PR) e do 31º BPM (SP), além de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da *Polícia Penal do Paraná.

O trabalho em solo ganhou reforço aéreo com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), da Polícia Militar do Paraná.

Operação interestadual estratégica

A sigla SULMASSP representa a aliança operacional entre os estados do Sul (PR, SC, RS), Mato Grosso do Sul (MS) e São Paulo (SP). A ação acontece simultaneamente nas cinco unidades da federação entre os dias 23 e 26 de junho, e tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e armas, contrabando, descaminho, além de coibir roubos de cargas, crimes violentos letais intencionais, ações do novo cangaço, entre outros delitos comuns às regiões de fronteira.

Patrulhamento aéreo amplia alcance tático

Com papel estratégico na operação, o BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), da Polícia Miliar do Paraná oferece suporte aéreo fundamental às equipes em solo. Criado para atuar na aviação de segurança pública, o BPMOA realiza missões de apoio ao policiamento, radiopatrulhamento aéreo, resgates, transporte aeromédico e operações conjuntas com outras forças de segurança e defesa civil.

A aeronave Falcão 01, equipada com tecnologia de ponta, foi empregada no lançamento da operação, realizando sobrevoos de monitoramento e apoio tático. Sua presença permitiu o reconhecimento de áreas de difícil acesso, o acompanhamento de movimentações suspeitas e o suporte direto às equipes terrestres.

Integração e ações coordenadas

Entre as ações previstas estão:

– Bloqueios rodoviários integrados com a PRF e demais forças de segurança;

– Operações em terminais rodoviários e vias não pavimentadas;

– Fiscalização minuciosa de veículos e embarcações, com ênfase na busca por drogas, armas e produtos ilegais;

– Verificação documental rigorosa de veículos e condutores;

– Cumprimento de mandados de prisão e prisões qualificadas de foragidos da Justiça.

As forças atuam em consonância, compartilhando inteligência e recursos com o objetivo de reforçar a presença policial e proteger a população das regiões afetadas.

Segurança além das fronteiras

A expectativa dos organizadores é de que a Operação SULMASSPvrepresenta um marco na cooperação entre estados e sirva como modelo para ações futuras. Ao unir forças em uma atuação coordenada e robusta, os estados buscam reduzir significativamente os índices de violência, fortalecer a segurança pública e desarticular redes criminosas que operam entre divisas e fronteiras.

Forças especializadas ampliam poder de resposta nas divisas

O Subcomandante do 2º BPM, Major Carlos Ricelle Leal, esteve a frente do Comando do Policiamento Especializado – CPE aplicado na Operação. Unidades táticas da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Móveis), ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), Patrulha Rural e a Equipe de Operações com Cães foram empregadas de maneira estratégica, e atuará lado a lado com os grupos táticos da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Essa integração interestadual permitirá uma resposta mais ágil e eficaz nas ações de fiscalização, patrulhamento e abordagem em áreas sensíveis. Enquanto a ROCAM e a ROTAM garantiram mobilidade tática em trechos urbanos e de difícil acesso, a Patrulha Rural reforçou a segurança em zonas agrícolas e estradas vicinais. Já a Equipe de Operações com Cães contribuiu significativamente para a detecção de substâncias ilícitas e materiais ilegais durante as buscas.

A presença dessas forças especializadas elevou o nível técnico das ações e demonstrou o impacto direto da cooperação entre estados no combate à criminalidade, especialmente no enfrentamento ao tráfico, ao contrabando e às organizações envolvidas em ações do chamado “novo cangaço”.

Comandante do 2º Batalhão frente a tropa

O lançamento da operação na região de fronteira entre o Paraná e São Paulo contou com a presença e liderança direta do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, que exercerá o comando operacional da SULMASSP dentro da circunscrição do 2º BPM ao longo de sua execução.

Sua participação ativa desde o início reforça o comprometimento da unidade com o enfrentamento ao crime organizado na região. O oficial destacou a importância da união entre as forças de segurança pública como ferramenta indispensável para garantir a paz e a ordem nas comunidades afetadas:

“A união das forças de segurança pública é a resposta mais eficaz contra o crime organizado. Ações como essa demonstram que, quando os estados trabalham juntos, conseguimos sufocar as rotas do tráfico, combater o ‘novo cangaço’ e proteger nossas comunidades com mais eficiência. É uma demonstração clara de que o crime não tem vez quando há cooperação e firmeza nas ações.”

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DLQaJm1SI80/?igsh=NjVzYXc1aHpzbzNw