Um jovem de 25 anos morreu após bater o carro que dirigia em um viaduto na BR-277, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, no final da noite de domingo (22). Conforme as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima colidiu frontalmente contra a parede do viaduto de acesso à cidade.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu pouco antes das 23h, na altura do km 125 da BR-277, sentido Ponta Grossa. O motorista perdeu o controle de seu Renault Clio, com placas de Campo Largo, ao sair da rodovia e entrar na alça de acesso ao viaduto. Em seguida, ele colidiu violentamente contra a estrutura de concreto.

Devido à força do impacto, o carro ficou destruído e o jovem morreu na hora. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba.