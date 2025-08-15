O clima nas regiões do Paraná será diversificado nesta sexta-feira (15). Enquanto a previsão do tempo para alguns locais mostra forte calor, outras terão frio e chuva, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Segundo o meteorologista do Simepar Samuel Braun, a “circulação de umidade marítima segue influenciando o tempo sobre o leste e litoral do Paraná”. Em Curitiba, a previsão é de chuva fraca e com os termômetros baixos: máxima de 14º C.

“Essa umidade favorece o aumento da nebulosidade ao longo do dia e pode provocar chuva fraca em algumas cidades dessas regiões. No litoral, o cenário exige um pouco mais de atenção com previsão de pancadas de chuva com fraca à eventual moderada intensidade e potencial para acumulados mais expressivos ao longo do dia”, avalia Braun.

No interior do Paraná, o clima deve ficar estável e com os termômetros elevados. Nas regiões Centrais, Sul e Sudoeste, as temperaturas ainda permanecem mais baixas, mas sem probabilidade chuva.

Já no Norte e Noroeste, o clima fica seco, com a umidade beirando os 20%. Os termômetros também ficam elevados, com temperaturas beirando os 30º C.

Fim de semana no Paraná terá tempo com menos chuva e mais calor