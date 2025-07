No domingo, 14 de julho, o cantor Luan Santana brilhou no palco da 30ª edição da FETEXAS, encantando uma multidão que lotou o recinto em Jacarezinho (PR). Com carisma e sucessos consagrados, Luan transformou a última noite do evento em um espetáculo inesquecível, coroando quatro dias de festa, cultura e tradição sertaneja.

Organizada pela AECJ com apoio da Prefeitura Municipal, a maior FETEXAS de todas reuniu milhares de visitantes, movimentou o comércio local e reforçou o orgulho da cidade em celebrar suas raízes.

Rodeios, shows e atividades culturais marcaram essa edição histórica — e o quarto dia encerrou com emoção, música e muita festa.

Agradecimento aos parceiros👇

Dr. Thiago Suzuki, Dr. Vitor Baggio, Chiquinho Sorvetes, Pizzaria Germanos Delivery e WCell Celulares e Carlos Eduardo

Fotos: Carlos Eduardo Fotografia e assessoria