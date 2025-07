Na tarde de sábado (12), por volta das 17h30, a Polícia Militar realizava patrulhamento na região da Vila Guarani, em Pinhalão/PR, quando visualizou uma motocicleta de cor vermelha trafegando com escapamento excessivamente ruidoso, sem retrovisores e com o condutor utilizando chinelos. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.

A equipe policial iniciou acompanhamento tático, que seguiu pela rodovia PR-272 em direção ao centro da cidade, passando por áreas de grande circulação de veículos e pedestres, colocando em risco a integridade de terceiros. A perseguição continuou até a zona rural do bairro Sulmineira, onde o condutor adentrou uma chácara e foi finalmente abordado.

Durante a verificação, constatou-se que a motocicleta, uma Honda CG 125 de cor vermelha, apresentava sinais de adulteração. A placa instalada correspondia a outro modelo e o número do chassi estava parcialmente suprimido, restando visíveis apenas os últimos dígitos. O número do motor também não retornou dados válidos no sistema de consulta.

O condutor, um adolescente de 14 anos, não possuía habilitação. O responsável legal foi localizado e acompanhou os procedimentos até o Destacamento da Polícia Militar de Pinhalão, onde a motocicleta foi apreendida. O caso foi repassado à autoridade policial judiciária para as providências cabíveis.