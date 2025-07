Durante a abertura oficial da Fetexas, realizada nesta quinta-feira (10) no Centro de Eventos de Jacarezinho/PR, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma sessão itinerante que contou com a presença de autoridades estaduais e municipais. O evento teve início às 18h e reuniu representantes da comunidade, lideranças locais e visitantes.

A cerimônia contou com a participação do Vice-Governador do Estado, Darci Piana, do presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Alexandre Curi, além dos deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Mauro Moraes e Bazana, parlamentares que prestaram homenagem aos policiais militares do 2º Batalhão, reconhecendo os relevantes serviços prestados à população paranaense.

Entre os homenageados estavam o comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Jaquetti, o subcomandante Major Leal, o 3º Sargento Flávio, o Cabo Volpato e a Cabo Luciene. A homenagem reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública e a valorização dos profissionais que atuam diariamente em defesa da sociedade.

A ação da Assembleia Legislativa do Paraná teve como objetivo destacar o trabalho exemplar dos policiais militares e aproximar o poder legislativo da comunidade, fortalecendo os laços institucionais e promovendo o reconhecimento público.