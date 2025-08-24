O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para risco de chuvas intensas em 242 cidades do Paraná. Praticamente todas as regiões do estado devem ser afetadas pelas mudanças climáticas dos próximos dias.

O aviso é válido até esta segunda-feira (25), às 10h. A chuva intensa no Paraná pode ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Outro alerta emitido pelo instituto é para o declínio nas temperaturas, que pode cair entre 3ºC e 5ºC. Esse aviso vale também até às 10h desta segunda (25).

Veja as regiões sob alerta de chuvas intensas no Paraná:

Centro Ocidental Paranaense;

Noroeste;

Sudoeste;

Oeste;

Sudeste;

Norte Central;

Centro-Sul;

Centro Oriental.

Calorão dá uma trégua e semana será com temperaturas amenas e chuva em Curitiba

Os dias de calor causados pelo veranico terminaram neste sábado (23), com os termômetros na casa dos 30°C em Curitiba. A partir deste domingo (24), a massa de ar polar que avança pelo oceano derruba as temperaturas. A máxima prevista pelo Simepar para este domingo é de apenas 13ºC.

Veranico chegou ao fim neste sábado (23) e temperatura em Curitiba cai 17ºC para domingo (24) (Foto: Gabriel Rosa/ AEN)

Na segunda-feira (25) os termômetros sobem um pouco e podem bater os 21°C, entretanto, na terça (26) já voltam para a casa dos 14ºC e ainda com risco de chuva. Conforme os meteorologistas do Simepar, a semana em Curitiba deve ser marcada pelas temperaturas mais amenas e pela instabilidade.