A Ucrânia lançou neste domingo (24) ataques com drones em território russo, afetando uma usina nuclear e provocando um incêndio em um importante terminal de exportação de combustível, segundo autoridades russas.

Apesar das negociações de paz, o conflito entre Rússia e Ucrânia, considerado o mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, segue intenso, com ataques aéreos e de mísseis em ambos os países.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em diversas regiões russas no mesmo dia em que a Ucrânia comemora sua independência da União Soviética, em 1991.

Ucrânia ataca Rússia: danos na usina nuclear de Kursk

Na região de Kursk, próxima à fronteira ucraniana, as defesas aéreas russas derrubaram um drone que explodiu próximo à usina. O incidente danificou um transformador auxiliar e obrigou o reator nº 3 a operar com 50% da capacidade.

Segundo a administração da usina, não houve aumento nos níveis de radiação e ninguém ficou ferido. Dois outros reatores estão inoperantes e um passa por manutenção programada. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou estar monitorando a situação e reforçou que todas as instalações nucleares devem permanecer protegidas o tempo todo.

Incêndio em terminal portuário

Cerca de mil quilômetros ao norte, no Golfo da Finlândia, drones ucranianos também atacaram o terminal de Ust-Luga, na região de Leningrado, norte da Rússia. Pelo menos 10 drones foram abatidos, mas os destroços provocaram um incêndio no complexo operado pela Novatek, importante para exportação de combustíveis do Mar Báltico.

O governador Alexander Drozdenko informou que bombeiros e equipes de emergência trabalham para controlar as chamas, e não houve feridos. Imagens publicadas em redes sociais russas mostraram uma grande bola de fogo e uma coluna de fumaça negra saindo do terminal.