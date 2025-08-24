Nem mesmo a frente fria que chegou ao Paraná neste domingo (24) espantou o público que lotou o Velódromo do Jardim Botânico, em Curitiba, para as finais da Copa do Mundo de Futebol 7. Cerca de 2 mil pessoas assistiram a duas vitórias brasileiras. Entre as mulheres, o Brasil venceu o México por 2 a 1. No masculino, o Brasil derrotou a Itália por 4 a 2.

Desde quinta-feira (21), o Estado tem sido palco da principal competição de seleções da modalidade em todo o mundo, em um campeonato que reuniu 16 países de cinco continentes. O evento contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e da Prefeitura de Curitiba.

Além disso, a partir desta segunda-feira (25), a cidade também recebe o Mundial de Clubes masculino da categoria, com jogos no Ginásio do Tarumã, que é administrado pelo Estado.

“O Paraná está na rota dos grandes eventos esportivos e a Copa do Mundo de Futebol 7 só comprova isso. O reflexo deste trabalho está aqui no velódromo: um grande público, casa cheia, prestigiando este torneio”, afirmou o diretor de Fomento e Promoção do Esporte na secretaria estadual do Esporte, Clésio Prado.

Além de estabelecer o Estado como um dos celeiros do esporte nacional, a competição também ajuda na promoção do esporte como agende social e no fomento à economia local.

“O Paraná tem investido em esporte, o que é sempre importante. É um investimento que protege o jovem, que dá espaço à cidadania, que faz bem à saúde e, sobretudo, movimenta a economia, fortalece o comércio e atrai turismo regional. O que nós tivemos aqui no Jardim Botânico é um grande exemplo do que significa trazer eventos como este para o Estado”, disse o secretário de Cidades, Guto Silva.

DIVERSÃO – Com uma grande estrutura montada, o velódromo foi cercado por arquibancadas e se transformou em uma verdadeira arena de futebol. Foram quase 40 jogos, que chamaram a atenção de diversas famílias que foram até o Jardim Botânico assistir às partidas.

Sobrinho da atacante brasileira Tati Bueno, Gabriel Smoliak, de 13 anos, disse que se impressionou com a nova cara do velódromo. “Eu venho aqui às vezes, mas nunca tinha visto ele deste jeito. Está muito profissional”, disse o garoto.

Para ele, a disputa do mundial no Paraná teve um gosto especial. Acostumado a ver a tia jogar pela televisão ou pela internet, pôde ver de perto ela levantar a taça de campeã mundial. “É muito bom ver ela jogar em casa. Normalmente ela está viajando, jogando fora do Brasil. Hoje a família toda veio ver ela jogar”, afirmou Gabriel.

Além das arquibancadas, os torcedores também puderam assistir aos jogos do gramado que fica ao redor do velódromo, com a estufa do Jardim Botânico ao fundo, aproveitando o visual de um dos pontos turísticos mais procurados de Curitiba.

“Foi um programa para a família toda. A gente está acostumado a fazer piquenique aqui, mas hoje a diversão foi um pouco diferente”, disse Elizabete do Carmo, que acompanhou às finais com o marido, filhos e netos.

CLUBES – Após a disputa das seleções, começa o Mundial de Clubes de Futebol 7, de segunda (25) a quarta (27). Além de jogos no Velódromo e no Ginásio do Tarumã, o Clube Mercês também receberá partidas da competição. Ao todo, serão 36 equipes.

“Nós ficamos muito felizes, porque a Copa do Mundo foi um sucesso, com muitas pessoas vindo e torcendo pelo Brasil. E agora esperamos que isso se repita com o Mundial de Clubes, nos próximos dias”, disse o diretor de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba e membro da comissão técnica da seleção masculina, Mário Fontoura Júnior.