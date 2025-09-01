O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (1°) alertas para tempestades em várias regiões do Paraná. Segundo o órgão, áreas do estado podem registrar tempestades com intensidade moderada a forte, acompanhadas de ventos fortes, raios e volumes significativos de chuva.

O alerta amarelo, que vale até esta terça-feira (2), às 10h, indica risco potencial, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e descargas elétricas. Já o alerta laranja, válido até às 23h59 desta segunda (1°), sinaliza perigo, com chance de tempestades severas, ventos de até 100 km/h, alagamentos e danos a estruturas mais frágeis.

Na terça-feira (2), algumas pancadas isoladas podem ocorrer no extremo sul do estado, próximas à divisa com Santa Catarina. Palmas terá tempo fechado, e a infiltração marítima mantém a umidade e chance de chuva fraca no litoral.

Em Curitiba, chuvisco na madrugada dará lugar a sol ao longo da manhã, enquanto a metade norte do Paraná segue sem expectativa de chuva. A umidade relativa volta a ficar mais baixa e as temperaturas permanecem acima de 32°C em algumas regiões.

Veja as regiões do Paraná sob alerta de tempestade