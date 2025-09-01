A 20ª edição do EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho – entrou para a história como a maior edição já realizada, no que se refere à democratização do acesso às artes cênicas. Realizado pela Prefeitura de Jacarezinho, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Conjunto Amadores de Teatro (CAT), Sesc e Instituto Federal do Paraná (IFPR), promoveu apresentações descentralizadas, levando cultura para vários pontos do Município.

A abertura do festival e o segundo dia de apresentações foram marcados pela presença do renomado Balé Teatro Guaíra, com os espetáculos “V.I.C.A.” e “Castelo”, de projeção internacional. Com casa lotada nos dois dias, o público foi diverso e plural, reunindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), universitários, representantes institucionais, pessoas idosas do Lar São Vicente de Paulo, comunidades atendidas pelos CRAS e pacientes do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

Pela primeira vez, o festival ampliou sua programação para bairros e comunidades rurais. O espetáculo Preta do Leite foi apresentado na Comunidade da Pedreira, no Assentamento Companheiro Keno (Bairro Ouro Grande) e no Marques dos Reis, aproximando a arte de públicos historicamente afastados do acesso a bens culturais. Além disso, durante toda a semana, grupos atendidos pelos CRAS tiveram transporte garantido para assistir aos espetáculos no Conjunto Amadores de Teatro (CAT).

Outro marco desta edição foi a participação das escolas municipais, que tiveram a oportunidade de levar seus estudantes ao espetáculo infantil Itan e Tal, do Grupo Baquetá, no CAT, e à apresentação de Preta do Leite, na Praça Rui Barbosa. Assim, todas as crianças do 3º ao 5º ano da rede municipal de ensino tiveram acesso a espetáculos teatrais gratuitos e de alto nível estético e performático.

O festival também chegou a novos espaços educacionais. O Colégio Estadual Marques dos Reis, bem como o Centro da Juventude José Richa, no Bairro Aeroporto, receberam pela primeira vez, uma apresentação do EnCena, com o espetáculo “Po(r)ty”, da Cia Dancep, ligada ao Colégio Estadual do Paraná, em um gesto que fortalece o vínculo entre educação e cultura.

Além da programação artística, o Festival promoveu importantes espaços de reflexão e diálogo. Um deles foi o Café EnCena, que reuniu artistas, gestores e comunidade para discutir o papel estratégico do festival na formação cultural da cidade. Outro destaque foi o I Fórum de Cooperação para os Grupos de Teatro do Norte do Paraná e Sul de São Paulo, que aproximou representantes dos dois estados na construção de uma rede colaborativa para o fortalecimento das artes cênicas regionais.

O prefeito Marcelo Palhares, um dos grandes incentivadores deste festival, celebrou o sucesso da edição e ressaltou a importância da atuação conjunta: “O EnCena é uma conquista coletiva. Quero agradecer a todas as instituições parceiras que tornam esse festival possível — Prefeitura, UENP, CAT, Sesc e IFPR. Graças a esse esforço conjunto, conseguimos realizar uma edição histórica, que levou o teatro a diferentes públicos e territórios de nossa cidade.”

O diretor de Cultura de Jacarezinho, James Rios, destacou o caráter democrático do festival e o apoio institucional recebido: “O XX EnCena foi a maior edição no que se refere à democratização do acesso. Pela primeira vez, conseguimos levar o teatro para comunidades rurais, bairros periféricos, instituições sociais, pacientes do CAPS, estudantes da Apae e todas as escolas municipais. Isso só foi possível porque contamos com o apoio fundamental do prefeito Marcelo Palhares, de seu vice Antonio Neto e de todas as Secretarias Municipais envolvidas. Esse suporte tornou o EnCena um festival grande e exitoso, consolidando-o como uma política pública de cultura que fortalece a identidade e a cidadania de nossa comunidade.”

Com vinte anos de história, o EnCena reafirma-se como uma das principais políticas públicas de cultura do Norte Pioneiro, cada vez mais inclusivo e comprometido em aproximar o teatro da vida cotidiana da comunidade, consolidando Jacarezinho como uma referência cultural para todo o Estado.