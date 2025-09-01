Uma mulher agrediu uma médica na madrugada desta segunda-feira (1°) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após ser informada sobre a morte do pai.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a equipe foi acionada por volta da 1h para atender uma ocorrência de lesão corporal e dano qualificado.

No local, os policiais constataram que, ao receber a notícia, a mulher jogou equipamentos hospitalares ao chão e quebrou um aparelho celular da unidade.

Em seguida, ao visualizar o corpo do pai, a mulher passou a agredir a médica com socos na cabeça. Nenhum outro paciente ou funcionário ficou ferido.

Diante da situação, conforme o portal aRede, as envolvidas foram encaminhadas à 13ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deve investigar o caso.