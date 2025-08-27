No último sábado (23), a Casa de Cultura de Santo Antônio da Platina (PR), “Antônio Gomes de Freitas”, recebeu 410 espectadores para o espetáculo “Light Symphony – Show com Milhares de Velas”. O trio de músicos de Cascavel (PR) encantou o público com uma apresentação intimista, realizada em meio a um cenário iluminado por velas, criando uma atmosfera única e inesquecível.

Clássicos que atravessam gerações

A trilha sonora trouxe homenagens a artistas imortais da música mundial, como Elvis Presley, Beatles, Bee Gees, Elton John, Aerosmith, Bon Jovi, Tim Maia e Raul Seixas. Ao todo, foram 23 canções apresentadas em 1h50 de show, com momentos em que a plateia se transformou em um verdadeiro coral, acompanhando refrões emocionados.

Estrutura e público presente

A Casa da Cultura, que tem capacidade para 716 pessoas, recebeu grande parte de sua lotação, mesmo com algumas poltronas em reforma. O evento contou com apoio da Diretoria de Cultura, representada por Francielle de Moraes, além da servidora Nancy Nespoli Proença e da fotógrafa Sheila Siqueira, que garantiram toda a organização.

Além da música, a solidariedade também esteve presente: parte do público levou alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades beneficentes do município.

Apoio da gestão municipal

A diretora Francielle de Moraes destacou o suporte da Prefeitura, especialmente do prefeito Gil Martins, para a realização de grandes eventos na Casa da Cultura. “Nosso objetivo é abrir espaço para diferentes públicos, adultos e infantis, proporcionando experiências culturais marcantes para a comunidade”, afirmou.