A Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina anunciou a abertura de 70 vagas de emprego em parceria com duas empresas da região. As entrevistas acontecem no dia 5 de setembro, e os interessados devem se apressar para garantir participação no processo seletivo.
Oportunidades na Frangos Pioneiro
- Vagas disponíveis: 50 para Auxiliar de Produção;
- Requisitos: homens e mulheres entre 18 e 45 anos;
- Local de trabalho: empresa Frangos Pioneiro, em Tavares;
- Entrevistas: 5 de setembro (sexta-feira);
- Local do agendamento: Sistema Nacional de Emprego (Sine), na Avenida Oliveira Motta, nº 1.110 – próximo à Prefeitura;
- Contato: presencialmente ou pelo WhatsApp (43) 3534-1000.
A gerente da agência, Silvia Cardoso do Carmo, reforça a urgência no preenchimento das vagas, destacando que a seleção será rápida.
Oportunidades na 7 Confecções
- Vagas disponíveis: 20 para Costureiros(as) e Auxiliares de Costura;
- Requisitos: experiência com máquinas de costura e habilidade para trabalhar com jeans;
- Contato para envio de currículo: WhatsApp (43) 3534-1000.
Como participar da seleção
- Os candidatos devem entrar em contato com o Sine de Santo Antônio da Platina;
- É possível agendar a entrevista pessoalmente ou pelo WhatsApp informado;
- Recomenda-se preparar documentos pessoais e currículo atualizado.