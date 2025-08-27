A Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina anunciou a abertura de 70 vagas de emprego em parceria com duas empresas da região. As entrevistas acontecem no dia 5 de setembro, e os interessados devem se apressar para garantir participação no processo seletivo.

Oportunidades na Frangos Pioneiro

Vagas disponíveis: 50 para Auxiliar de Produção;

Requisitos: homens e mulheres entre 18 e 45 anos;

Local de trabalho: empresa Frangos Pioneiro, em Tavares;

Entrevistas: 5 de setembro (sexta-feira);

Local do agendamento: Sistema Nacional de Emprego (Sine), na Avenida Oliveira Motta, nº 1.110 – próximo à Prefeitura;

Contato: presencialmente ou pelo WhatsApp (43) 3534-1000.

A gerente da agência, Silvia Cardoso do Carmo, reforça a urgência no preenchimento das vagas, destacando que a seleção será rápida.

Oportunidades na 7 Confecções

Vagas disponíveis: 20 para Costureiros(as) e Auxiliares de Costura;

Requisitos: experiência com máquinas de costura e habilidade para trabalhar com jeans;

Contato para envio de currículo: WhatsApp (43) 3534-1000.

Como participar da seleção