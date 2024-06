A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou o balanço da do Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, realizado neste sábado (8), em todo o Paraná. Segundo dados parciais, repassados pelas 22 Regionais de Saúde, foram vacinadas 70.772 crianças com o imunizante que protege contra formas graves de paralisia infantil.

Desse total, 70.042 crianças com menos de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) foram imunizadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP) – duas gotinhas- pois já estavam com o esquema básico com três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) completo e 730 crianças menores de 1 ano atualizaram a situação vacinal do esquema primário.

A movimentação nas mais de 1,6 mil salas de vacinação começou no início da manhã e seguiu até o fim da tarde, com alguns municípios estendendo até as 21h, a fim de garantir uma maior adesão da população.

A mobilização estadual, com foco nas crianças elencadas para a campanha e contou com a participação de cerca de 9 mil profissionais de saúde distribuídos nos 399 municípios paranaenses.

“Para nós da saúde é um dia glorioso, para atualizar a carteira vacinal. O apelo é principalmente pelas nossas crianças para a erradicação de vez da poliomielite. Nenhuma doença é erradicada por decreto e sim com a vacina no braço. Para que não tenhamos mais esse fantasma nos rondando, temos que vacinar nossas crianças”, enfatizou e secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves.

A campanha vacinal nacional começou em 27 de maio e segue até a próxima sexta-feira (14), e objetiva reduzir o risco de reintrodução da doença já erradicada no país. No Paraná, o último caso registrado foi em 1986.

OUTRAS DOENÇAS – Além da imunização contra a poliomielite, também foram aplicadas vacinas das campanhas vigentes, como a da gripe, que teve maior procura, com 58.156 doses aplicadas.

Muitas pessoas aproveitaram para se imunizar contra a Covid-19, com 13.080 registro de doses e 23.327 colocaram em dia as vacinas de rotina, como a tríplice viral, febre amarela, hepatite e pentavalente. Dentro da faixa etária de 10 a 14 anos, 970 pessoas foram vacinas contra a dengue.