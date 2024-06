A Polícia Federal (PF) resgatou dez trabalhadores em condições análogas à escravidão, na região de Pérola, no noroeste paranaense. A ação contou com o apoio de equipes do Ministério Público do Trabalho, da Funai e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) da Polícia Militar do Paraná e foi realizada na sexta-feira (7).

Trabalhadores foram resgatados em uma lavoura de mandioca (Foto: Polícia Federal)

De acordo com a PF, a operação começou após uma denúncia recebida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) de Umuarama. A denúncia relatava a existência de trabalhadores rurais de origem paraguaia e indígena em condição análoga à escravidão em uma propriedade rural de Pérola.

Homens viviam em situação precária

Após as investigações preliminares, equipes da PF, do MPT, da Funai e do BPFron localizaram a fazenda. Os policiais encontraram no local dez trabalhadores rurais, sendo nove paraguaios (três deles indígenas) e um indígena de etnia brasileira. Eles trabalhavam em uma lavoura de mandioca.

Alojamento dos trabalhadores estava em péssimas condições de higiene e limpeza (Foto: Polícia Federal)

Depois de inspecionar o alojamento em que esses trabalhadores dormiam e faziam as refeições, as autoridades constataram que todos eles foram submetidos a condições degradantes e análogas à de escravos. Os policiais constataram ainda o fornecimento de moradia precária aos trabalhadores e servidão por dívida. Até o momento a PF não prendeu nenhum responsável pelo crime.