Na noite de ontem, domingo, 08/05, na Catedral de Jacarezinho, foi celebrada a Santa Missa de Ação de Graças aos 70 anos do 2º BPM.

Participaram da Santa Missa, juntamente com a comunidade, as equipes da ROTAM, ROCAM, Efetivo do Curso de Formação de Praças, Policiais Militares de diversos setores da Unidade e familiares.

O Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, e o Subcomandante, Major Carlos Ricelle Leal, também estiverem presentes com a tropa na Celebração Eucarística e juntos com a comunidade compartilharam dos momentos sagrados e especiais na casa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de demonstrar toda devoção, gratidão e rogar por proteção a todos os policias militares.