Uma operação da Polícia Civil do Paraná, conduzida pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, resultou na prisão em flagrante de uma mulher e na apreensão de um revólver calibre .38 em Marília, São Paulo, na terça-feira (28).

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a uma ocorrência de disparos de arma de fogo durante uma briga registrada em uma lanchonete no município de Ribeirão Claro.

Segundo informações da investigação, após o incidente, um casal suspeito teria deixado o local. Com base nos dados coletados, os policiais localizaram o endereço dos investigados no bairro Lorenzetti, em Marília, e realizaram o cumprimento da ordem judicial nas primeiras horas da manhã.

Durante as buscas, os agentes encontraram um revólver calibre .38 no interior do imóvel. A mulher alegou que a arma seria herança do pai, repassada ao companheiro, mas não apresentou documentação que comprovasse a origem, sendo presa em flagrante.

O homem, também investigado, responde ao processo em liberdade. As diligências continuam para apuração completa dos fatos.

A suspeita foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Marília, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ela permanece à disposição da Justiça.

A operação foi realizada em cooperação entre as Polícias Civis do Paraná e de São Paulo, no contexto de ações conjuntas voltadas ao combate de crimes interestaduais e ao cumprimento de mandados judiciais.