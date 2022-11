Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Moradores de Andirá morrem em colisão contra ônibus na BR 369 na região de Andirá

Na madrugada de domingo (6), por volta das 03h30min da manhã, um gravíssimo acidente foi registrado na BR 369 NO km 41.

No local um ônibus seguia sentido Andirá a Bandeirantes, com 27 passageiros, e no sentido Bandeirantes a Andirá, seguia um C4 Pallas de cor cinza com placas de Andirá PR, onde havia dois ocupantes.

Segundo informações do motorista do ônibus, em uma curva entrou de frente vindo a bater fortemente na lateral do ônibus, o ônibus saiu da pista, e ninguém se feriu. Já no carro os dois rapazes que seguiam para Andirá, onde residem, infelizmente morreram no local.

Socorristas e equipe Econorte foram ao local, mas ambos ocupantes do carro já estavam sem vida, o carro ficou totalmente destruído. Equipe da PRF, Polícia Civil, IML, científica, estiveram no local.