Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista morreu e um idoso ficou gravemente ferido em um acidente na BR-376, em Marialva, noroeste do Paraná. O acidente aconteceu pouco depois das 17h desta quarta-feira (11).

Uma motocicleta BMW F800 GS, com placa de Marialva, seguia no sentido Maringá a Mandaguari quando colidiu na lateral de um Fiat Tempra, com placas de Maringá, que cruzava a via em um retorno. A motocicleta era conduzida por um homem de 55 anos, que morreu no local do acidente.

Um dos passageiros do Fiat Tempra, um homem de 74 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. O condutor do veículo, um homem de 20 anos, teve apenas lesões leves, assim como outro passageiro, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marialva. O condutor do automóvel foi submetido a teste do bafômetro que não constatou presença de álcool.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram o atendimento às vítimas no local, bem como a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A Polícia Científica da Polícia Civil também compareceu ao local do acidente para realizar a perícia.