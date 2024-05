Uma colisão na PR-436, no km 99+600, no trecho entre Bandeirantes e Itambaracá resultou na morte de uma mulher na tarde de sexta-feira (17). O acidente envolveu um VW Fox e uma motocicleta CG 150 Titan.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Fox, conduzido por uma mulher de 20 anos, trafegava no sentido Bandeirantes a Itambaracá quando colidiu com a moto, que seguia em sentido contrário. A condutora da moto, de 33 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital de Bandeirantes, mas não resistiu e faleceu. A passageira do Fox, de 20 anos, também ficou ferida, mas com menos gravidade, e foi levada para o mesmo hospital.

A pista no local do acidente é simples, com curva aberta e faixa dupla contínua. A velocidade permitida no trecho é de 80 km/h. As condições climáticas no momento do acidente eram boas.

A PRE ainda investiga as causas do acidente.