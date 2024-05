Um acidente na PR-272, no km 40, deixou dois feridos na madrugada de hoje (18). A colisão envolveu um GM Classic e um Honda Civic LXS, por volta da 1h20.

O Classic, com placas de Siqueira Campos-PR, era conduzido por um homem de 29 anos. Ele e seu passageiro, de 26 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Siqueira Campos.

O Civic, com placas de Barra do Jacaré-PR, era dirigido por um homem de 25 anos. Ele não se feriu no acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Civic seguia no sentido Tomazina a Siqueira Campos quando colidiu com a traseira do Classic, que já estava capotado na pista

O teste de bafômetro realizado no condutor do Civic resultou em 0,00mg/L, indicando que ele não estava sob a influência de álcool.

As causas do capotamento do Classic ainda estão sendo investigadas.