No dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes e a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, realizou nesta sexta-feira, 17, uma passeata com a participação de alunos das escolas municipais, entidades, profissionais da rede de proteção e do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do município.

A ação integra a campanha “Faça Bonito. Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” que tem o objetivo de alertar a sociedade sobre o enfrentamento da violência sexual infantil.

A passeata percorreu as ruas do centro da cidade pela manhã com cartazes, bexigas e entrega de panfletos sobre o tema com a ajuda dos atiradores do Tiro de Guerra.

Em Santo Antônio da Platina, existe o Fluxo de Atendimento de Crianças e Adolescentes vítimas de violência. A denúncia pode ser feita diretamente pelo telefone de plantão do Conselho Tutelar (43) 991222246. Os dados do denunciante são mantidos em sigilo.