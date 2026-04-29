No próximo domingo, 3 de maio, Jacarezinho será palco de um grande movimento sobre duas rodas. Centenas de motociclistas vindos de diferentes cidades do Norte Pioneiro devem participar do 7º Passeio Motociclístico “Guardiões do Asfalto”, que promete unir paixão pelo motociclismo e solidariedade.

A concentração dos participantes está marcada para as 8h, no 2º Batalhão da Polícia Militar. Às 10h30, os motores serão ligados rumo à Pedra do Índio, em Ribeirão Claro, um dos pontos turísticos mais conhecidos da região.

Além do passeio, a programação inclui café da manhã mediante contribuição de R$ 15 e a entrega de 1 kg de alimento não perecível. O espaço contará ainda com praça de alimentação e apresentação musical ao vivo, criando um ambiente de confraternização.

Mais do que um encontro de amantes da estrada, o evento tem caráter social: os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. A organização reforça que o credenciamento e informações adicionais podem ser obtidos diretamente com os responsáveis pelo passeio.

Esse tipo de iniciativa mostra como o motociclismo pode ir além da aventura, transformando-se em ferramenta de união e apoio comunitário.