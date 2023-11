Dois homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (17) em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, após uma perseguição policial.

De acordo com a PM, as equipes Rotam e Patrulha Rural realizavam policiamento ostensivo preventivo pela cidade quando se depararam com um veículo, Honda Civic, que ao perceber a presença dos policiais se evadiu em alta velocidade.

A perseguição policial se estendeu por alguns minutos e terminou na esquina da avenida Paraná com a rua Barão do Rio Branco, onde os policiais conseguiram realizar a abordagem ao veículo e aos ocupantes.

Durante a busca no veículo foi localizado um revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas.

Os homens foram identificados e constatado que o condutor, de 25 anos, estava com a CNH suspensa.

Os dois ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Carlópolis, juntamente com o veículo, arma de fogo e demais objetos apreendidos.

A Polícia Civil vai investigar o caso para apurar a motivação da fuga e a possível participação dos indivíduos em outros crimes.