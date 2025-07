O Paraná tem se consolidado como um dos principais motores da geração de emprego formal no Brasil há alguns anos. Um dos destaques recentes do mercado de trabalho paranaense é o aumento significativo das contratações de pessoas com 50 anos ou mais. De acordo com o Boletim do Novo Caged, elaborado pelo Ministério do Trabalho, entre janeiro e maio de 2025 foram criadas 1.481 vagas formais para trabalhadores desta faixa etária no Estado, representando um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo era de 1.256 vagas.

Em relação às novas contratações de 2025, a maioria dentro dessa faixa tem ensino médio completo. As áreas que mais empregaram trabalhadores com 50 anos ou mais foram produção de bens e serviços industriais, como indústria extrativa e da construção civil e transformação de metais. Também há registros em vendedores do comércio e professores do ensino médio.

Esse aumento reforça a valorização da maturidade profissional. Cada vez mais, empresas estão reconhecendo a importância da experiência e do conhecimento acumulado por esses trabalhadores, derrubando mitos sobre dificuldades de adaptação tecnológica. O Paraná desponta como um dos estados mais engajados nesse processo de inclusão etária.

Para o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, o avanço é resultado direto de políticas públicas bem direcionadas e da preocupação com essa faixa etária. “Estamos mostrando que o conhecimento acumulado ao longo da vida é um ativo precioso. Valorizar esses profissionais é também garantir mais produtividade e estabilidade para as empresas”, destaca.

Esse movimento de inclusão etária acontece em um contexto de forte expansão econômica no Estado. Em maio de 2025, o Paraná registrou 6.866 novas vagas com carteira assinada, sendo o melhor resultado da região Sul. O saldo positivo decorre de 170.297 admissões e 163.431 desligamentos no mês. No acumulado do ano, o Paraná já soma 86.318 empregos formais, o terceiro melhor resultado do País, atrás apenas de São Paulo (314.166) e Minas Gerais (124.182).

O setor de serviços foi o setor que apresentou o melhor resultado no acumulado de janeiro a maio de 2025, com 43.585 novos postos. Na sequência vem a indústria (20.573), construção (10.239), comércio (9.715) e agropecuária (2.206).

A agropecuária foi o setor com maior crescimento proporcional, com um salto de 82% em comparação ao mesmo período de 2024. Esses dados demonstram a diversificação da base produtiva do estado, que consegue gerar empregos de forma equilibrada e abrangente.

Além disso, a atuação das agências do trabalhador tem contribuído para suprir as necessidades do mercado. Atualmente, existem 22.442 vagas abertas em todo o Paraná. Cargos como alimentador de linha de produção (6.435 vagas), abatedor (986), operador de caixa (699) e magarefe – cortador de carne (696) são os mais ofertados, com forte presença nas regiões de Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. As vagas refletem tanto a expansão da indústria quanto a manutenção da atividade no comércio e nos serviços.

QUALIFICAÇÃO – Esse desempenho positivo não ocorre por acaso. As ações articuladas entre a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda e os demais entes públicos e privados têm sido fundamentais. A intermediação ativa de mão de obra e estímulo a políticas de diversidade contribuem para que grupos historicamente marginalizados como idosos, mulheres e jovens tenham vez e voz no mundo do trabalho.

O Projeto Qualifica Paraná, no ano passado, passou a oferecer bolsa-auxílio com um aporte de R$ 16 milhões do Tesouro Estadual e ofertou 8 mil vagas em 2024. Já em 2025, o investimento no projeto chega a R$ 30 milhões, ampliando ainda mais sua capilaridade e impacto em todo o Estado e até junho deste ano, mais de 3.500 alunos já se formaram em diferentes cursos do projeto em todo o Paraná – muitos desses no perfil de 50 anos ou mais.

Para Do Carmo, a combinação entre ações concretas de qualificação e abertura de vagas em setores estratégicos é fundamental para esse avanço. “A disposição empresarial em promover a diversidade está mudando o perfil do mercado de trabalho no estado. Com isso, a economia paranaense cresce, porque está mais inclusiva, mais representativa e melhor preparada para os desafios do presente e do futuro”, resume.