Um mototaxista foi encontrado morto na tarde de sexta-feira (1º) na estrada da Água Branca, na zona rural de Santo Antônio da Platina (PR). O corpo da vítima, identificada como Admilson F, 37, foi localizado por volta das 16h30, próximo à cabeceira da Ponte do Rio das Cinzas, em circunstâncias que indicam execução.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um morador relatar que havia um homem caído ao lado de uma motocicleta, com sinais de sangramento intenso. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Adimilson inconsciente, enquanto equipes do Siate e do Samu tentaram reanimá-lo. No entanto, o óbito foi confirmado no local pelo médico socorrista.

Perfurações indicam possível execução

De acordo com o laudo preliminar da perícia, havia dois ferimentos causados por arma de fogo, um na nuca e outro no crânio, além de uma lesão superficial na região do peito direito. Os indícios levantam a hipótese de que Adimilson tenha sido alvo de uma execução.

Investigação em andamento

Agentes da Polícia Civil e da Criminalística estiveram no local para dar início à investigação. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para a remoção do corpo e exames complementares.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Ajude a polícia com informações

informações que possam auxiliar na elucidação do caso podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181 e 190.