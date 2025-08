A advogada Giovana Ceccilia J. M, de 29 anos, foi identificada como a motorista que morreu em um grave acidente de carro no último sábado (2), no bairro Mercês, em Curitiba. A mulher estava em uma Mercedes-Benz A250 quando o veículo se envolveu em uma colisão com um BYD.

O caso aconteceu em um cruzamento entre a Rua Tenente João Gomes da Silva e a Rua Solimões, região em obras na capital paranaense. Segundo testemunhas, a falta de sinalização pode ter sido um dos causadores do acidente.

O impacto da batida foi tão forte que fez a Mercedes tombar. Giovana, que estava sozinha no veículo, foi socorrida em estado grave para o Hospital Evangélico. No entanto, a morte foi confirmada ainda no sábado (2). O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil de Curitiba.

Veja imagens do acidente abaixo:

Advogada morre em acidente em Curitiba: motorista do BYD envolvido em colisão falou sobre sinalização no local

Em entrevista à Banda B, Silso E, o motorista do BYD, afirmou que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

“Essa rua está sem nenhuma placa de pare. Vim devagar, dei uma segurada e fui. Ela veio com tudo, não deu tempo de ver nada. Foi tudo muito rápido. Qualquer um passa direto ali, porque não tem sinalização nem no chão”.