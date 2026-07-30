O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Ribeirão do Pinhal, ofereceu denúncia criminal contra um casal investigado por planejar a morte de uma servidora pública de Abatiá, no Norte Pioneiro do estado, Município que integra a comarca. De acordo com a investigação, a motivação do delito estaria relacionada ao inconformismo dos denunciados com a atuação da rede de proteção à infância e à adolescência de Abatiá em relação aos filhos do casal.

Os denunciados respondem pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, perseguição e coação no curso do processo. A mulher permanece presa preventivamente.

Áudio do promotor de Justiça Júlio César Moraes

Denúncia – Conforme a denúncia, entre maio e junho deste ano, os denunciados planejaram e colocaram em execução um plano para matar a servidora pública, mediante promessa de pagamento de R$ 3 mil a um terceiro para a prática do crime. Além de promessa de recompensa, o homicídio seria praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultaria a defesa da vítima, em razão do planejamento prévio do ataque.

O crime só não foi consumado porque o filho adolescente da denunciada tomou conhecimento do plano e alertou a vítima, possibilitando o registro da ocorrência policial. Com a divulgação dos fatos, o executor contratado desistiu da prática do homicídio.

Outros crimes – Além da tentativa de homicídio qualificado, o Ministério Público denunciou o casal pelo crime de perseguição. Segundo a acusação, entre maio e junho de 2026, os investigados monitoraram de forma reiterada quatro servidores públicos, acompanhando suas rotinas e registrando imagens pessoais por meio da internet, invadindo suas esferas de liberdade e privacidade.

A denúncia também atribui aos réus o crime de coação no curso do processo. Conforme apurado, eles teriam ameaçado de morte o filho adolescente da denunciada, utilizando inclusive uma faca, para impedir que ele revelasse às autoridades o plano de execução da servidora pública.

Reparação – Na ação penal, além da condenação do casal pelos crimes narrados na denúncia, o Ministério Público requer ainda a fixação de valor mínimo de R$ 100 mil para reparação dos danos causados às vítimas.