A Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho (PR), cumpriu na manhã desta terça-feira (19) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 31 anos em Santo Antônio da Platina (PR).

A ação ocorreu no bairro Jardim Santa Cruz e contou com a atuação de equipes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) e do setor de investigação da unidade policial.

Investigada responde por tráfico e organização criminosa

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher é investigada pela suposta prática dos crimes de:

Tráfico de drogas;

Associação para o tráfico;

Envolvimento com organização criminosa.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário da comarca de Santo Antônio da Platina.

Prisão ocorreu sem incidentes

Após ser localizada no imóvel alvo da operação, a suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida para atendimento médico de praxe.

Na sequência, ela foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (DEPEN), onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada de forma rápida e sem registro de incidentes.

Polícia Civil reforça combate ao crime organizado

O delegado-adjunto da 12ª SDP de Jacarezinho, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, destacou a importância das ações de investigação no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.

“A Polícia Civil seguirá atuando de maneira firme e estratégica no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas, cumprindo decisões judiciais e retirando de circulação pessoas investigadas por delitos graves que afetam diretamente a segurança da população”, afirmou.

A Polícia Civil reforçou ainda que operações semelhantes devem continuar sendo realizadas no Norte Pioneiro.