Na manhã desta terça-feira (19/05), equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, composta pelos delegados e agentes de polícia judiciária, deram cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de um casal suspeito de aplicar golpes na cidade. O casal foi preso em sua residência no bairro Vila Ribeiro.

De acordo com as investigações, um homem de 38 anos e sua esposa mulher de 37 anos, estariam envolvidos em ocorrências em que diversas vítimas tiveram prejuízos que ultrapassam o total de 1 milhão de reais.

Segundo a investigação uma empresa era aberta em nome da mulher e o pagamento das vítimas era feito também na conta desta, enquanto o homem suspeito negociava e ludibriava as vítimas.

Num dos casos, foram identificadas cerca de 24 formandos de uma faculdade que teriam contratado o suspeito homem para organizar festa de formatura de três cursos, orçada em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que foi devidamente paga para empresa e conta bancária no nome da suspeita, porém os eventos festivos que eram para ter ocorrido no mês de abril e até o momento não foram realizados e nem o dinheiro pago devolvido.

Também foram identificadas quatro vítimas de venda de propriedades imóveis, sendo que o suspeito se apresentava como corretor de imóveis e realizavam a venda de propriedades que já haviam sido adquiridos por outras pessoas, ou seja, o imóvel era vendido duas vezes para pessoas distintas, e os pagamentos feitos na conta da suspeita, sendo que posteriormente as vítimas descobriam que já havia um morador ou comprador residindo na casa negociada.

Os presos foram encaminhados à Cadeia Pública e estão à disposição da Justiça.