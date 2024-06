A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a um acidente na PR-092, no km 322+100, em Santo Antônio da Platina/PR, no fim da madrugada de sábado (1º). O carro, um VW Gol com placas de Santo Antônio da Platina, saiu da pista, capotou e deixou dois feridos.

De acordo com a PRE, o acidente aconteceu por volta das 5h50. O condutor do veículo, de 21 anos, perdeu o controle da direção e capotou. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool no sangue (0,49 mg/L). Diante disso, o condutor foi preso em flagrante por dirigir embriagado e encaminhado à Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina.

Dois passageiros do carro, ambos de 20 anos, ficaram feridos no acidente. Eles foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina. O terceiro passageiro, também de 20 anos, não se feriu.

O tempo no local era bom, e a rodovia tem pista simples.