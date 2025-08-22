A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta-feira (21) para atender uma ocorrência no Colégio Estadual Hermínia Lupion, localizado na Rua Antônio Rosa, região central da cidade.

De acordo com a direção da instituição, alguns estudantes foram flagrados fazendo uso de cigarro eletrônico dentro da sala de aula. A denúncia foi confirmada por meio de vídeo gravado no ambiente escolar e entregue às autoridades.

Os adolescentes envolvidos admitiram o consumo e relataram que a prática seria recorrente. Ainda segundo informações repassadas à equipe policial, o dispositivo eletrônico havia sido adquirido previamente por um dos jovens, que o levou para dentro da escola.

Conforme o protocolo previsto para ocorrências envolvendo dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) em instituições de ensino, os responsáveis legais dos estudantes foram acionados e compareceram ao colégio. O material foi apreendido e, posteriormente, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.