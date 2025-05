Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito do tipo capotamento na PR-272, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. O sinistro foi registrado na altura do Km 97 da rodovia estadual, por volta das 17h30 de quinta-feira (2).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo envolvido é uma caminhonete Fiat Strada, com placas de Londrina, pertencente à Integrada Cooperativa Agroindustrial. A caminhonete seguia no sentido Ibaiti–Figueira quando o condutor perdeu o controle da direção, resultando no capotamento sobre a pista.

Vítimas foram socorridas com ferimentos

O condutor, identificado pelas iniciais J. W. L. B., de 32 anos, e o passageiro, J. C. dos S. A., de 19 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital para atendimento médico. Devido à hospitalização, não foi possível realizar o teste do etilômetro no local.

Condições do tempo eram boas no momento do acidente

A PRE informou que o tempo estava bom no momento do acidente e que o trecho da via não é pista dupla, o que pode ter contribuído para a gravidade do ocorrido. A ocorrência foi finalizada por volta das 22h00, após a remoção do veículo e atendimento às vítimas.