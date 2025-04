Neste sábado, às 16h50, a tripulação do helicóptero Falcão 04, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros do Paraná (CBMPR) em um caso grave de afogamento. A vítima, um homem de 35 anos, encontrava-se em afogamento grau 6 enquanto praticava caiaque na cidade de Guaratuba, litoral paranaense.

Chegando ao local, a equipe aérea colaborou no atendimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) da vítima. Após cerca de 40 minutos de intensos esforços para estabilizar o paciente, ele foi transportado pela aeronave até o aeroporto de Paranaguá. Lá, o homem foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral, onde recebeu cuidados médicos especializados.

A rápida resposta das equipes envolvidas foi crucial para o atendimento adequado da ocorrência, destacando a importância da integração entre os serviços de emergência no estado do Paraná.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DIYharNROI8/?igsh=eWNjcXI1OXU0ajI1