A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu na tarde desta sexta-feira (18) a um grave acidente no km 471 da BR-369, no município de Corbélia, região oeste do Paraná. A colisão frontal envolveu um automóvel Ford Focus e um caminhão Scania R450, resultando na morte de um menino de aproximadamente 12 anos.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 14h. O Ford Focus seguia no sentido Cascavel–Campo Mourão quando, ao passar pelo trecho mencionado, colidiu de frente com o caminhão que trafegava no sentido contrário.

O motorista e o passageiro do caminhão saíram ilesos. Já o condutor e a passageira do automóvel sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico. Infelizmente, o menino que também estava no carro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A pista precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas e a dinâmica exata será esclarecida somente após a conclusão do laudo pericial da Polícia Científica.

Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante o feriado, a Polícia Rodoviária Federal reforça a importância da prudência no trânsito e o máximo de cuidado nas rodovias.