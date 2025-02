Um tombamento ocorreu na tarde de ontem (8) por volta das 12h45 na rodovia PR-092, no km 316, próximo a Joaquim Tavora/PR. O acidente envolveu uma carreta, com placas de Wenceslau Braz-PR, que tracionava três reboques

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo seguia no sentido Joaquim Tavora – Santo Antônio da Platina quando o motorista, identificado como E. J. D. L., de 57 anos, perdeu o controle da direção e tombou no lado direito da via. A carga de ureia que transportava ficou espalhada pela margem da rodovia, atingindo as canaletas de água e um córrego próximo.

O condutor da carreta sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe da EPR, sendo encaminhado para o pronto-socorro de Santo Antônio da Platina. A PRE acionou a Polícia Ambiental para avaliar os possíveis danos ambientais causados pelo derramamento da carga.

As autoridades investigam as causas do acidente.