Na manhã deste domingo (17), um grave acidente de trânsito do tipo complexo foi registrado no km 99+800 da rodovia PR-445, em Cambé. O sinistro ocorreu por volta das 9h45 e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Estadual até o início da noite, sendo encerrado às 17h56.

De acordo com informações colhidas no local, o veículo Renault Logan, com placas de Joinville (SC), seguia no sentido crescente da via quando colidiu com um VW Gol, placas de Curitiba (PR), e uma carreta Scania R440 com semirreboque São Pedro SRFB, ambos de Dracena (SP), que trafegavam no sentido oposto.

No Logan estavam três ocupantes da mesma família, todos com óbito confirmado no local: a condutora J.D.S.O., 27 anos, passageira C.A.J.S., 50 anos, e a passageira Q.L.J., 83 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Londrina.

No VW Gol, o condutor T.S.L., 38 anos, não sofreu ferimentos, porém a passageira J.A.P., 47 anos, ficou lesionada e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Cambé pelo Siate.

Já o motorista da carreta, J.C.R., 42 anos, não se feriu.

Testes de etilômetro foram realizados nos condutores do Gol e da Scania, ambos com resultado negativo (0,00 mg/L). O exame não foi feito na condutora do Logan em razão do óbito.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que o trecho é de pista simples, em curva aberta, e com limite de velocidade de 80 km/h devidamente sinalizado. O Renault Logan e a carreta foram liberados aos responsáveis, enquanto o VW Gol foi recolhido ao pátio da PRE devido a débitos administrativos.

O acidente, que vitimou três gerações de uma mesma família, causou grande comoção na região e é considerado um dos mais graves já registrados na PR-445.