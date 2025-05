Nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025, um acidente de trânsito foi registrado no km 21 da BR-369, entre as cidades de Andirá e Cambará, no Paraná.

O incidente envolveu um Ford EcoSport prata, com placas de Cambará, conduzido por uma moradora da cidade que estava acompanhada de uma criança. Por motivos ainda desconhecidos, a condutora perdeu o controle do automóvel, que saiu da pista e caiu em um buraco à beira da rodovia, em uma área de mata.

Apesar do impacto, a motorista e a criança não sofreram ferimentos. Equipes de resgate da EPR, concessionária responsável pela administração da rodovia, e agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para prestar auxílio. No entanto, não houve necessidade de atendimento médico, e ambas as ocupantes foram liberadas após avaliação.

O veículo teve danos materiais de média monta, e as causas do acidente ainda serão analisadas pelas autoridades. A recomendação aos motoristas é redobrar a atenção e dirigir com prudência para evitar acidentes nas rodovias.

