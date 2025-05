O Paraná deve ser atingido por temporal neste sábado (24) com ventos de até 60 km/h, chuva moderada e raios, conforme o Climatempo.

A presença de uma massa de ar frio, combinada à circulação de umidade vinda do oceano, mantém o tempo instável em algumas áreas, principalmente no sul, leste e litoral. A circulação de ventos do mar em direção ao continente intensifica as nuvens e provoca pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nessas áreas.

Em Curitiba, a previsão aponta para pancadas de chuva muito isoladas durante a tarde, com acumulado de apenas 2 milímetros. O principal destaque para a capital paranaense é a redução nas temperaturas ao longo do dia, resultado direto da influência da massa de ar frio.

Já em outras regiões, o sol predomina com destaque para as manhãs geladas.

Veja as cidades do Paraná atingidas pelo temporal