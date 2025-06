Durante patrulhamento pelo bairro Aeroporto, em Jacarezinho, a equipe ROTAM avistou quatro indivíduos em atitude suspeita em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Após abordagem, os adolescentes foram identificados e submetidos à revista pessoal.

Com um deles, foi encontrada uma bolsa de cor preta contendo *10 porções de maconha e R$ 88,00 em dinheiro trocado.* O jovem assumiu ser proprietário da droga e afirmou que estava realizando a venda no local. Informou ainda que o valor apreendido era oriundo da comercialização realizada ao longo do dia.

Os outros três abordados não portavam ilícitos e foram liberados após orientação. O adolescente detido foi conduzido ao pronto-socorro para exame médico e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para apreciação da autoridade policial.