A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) está presente na Feira Internacional de Cafés Especiais (Ficafé) e Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. Os eventos acontecem em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Estado, entre até esta quinta-feira (23). A agência participa com painéis sobre potencialidades produtivas regionais e ações da defesa agropecuária na eficiência e segurança da produção. O Selo Adapar de Boas Práticas Agrícolas foi entregue para 27 produtores da região, de café, goiaba e morango.

Assim como a Adapar, o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR) também esteve representando o Sistema Estadual de Agricultura com palestras, painéis e workshops. Temáticas como os detalhes de produção, torra, degustação e preparo do café estão presentes em diversas atividades durante os três dias de evento.

A Ficafé acontece desde 2008 e movimenta a economia do Norte Pioneiro do Paraná. A feira é uma vitrine para os cafés especiais da região para o Brasil e exterior. A feira Sabores acontece desde 2022, e tem como objetivo maior, expor outros produtos da região, como goiabas, morangos, verduras, legumes e produtos da agroindústria, como queijos, geleias, sucos, embutidos e outros produtos artesanais.

Os eventos também contam com a exposição de máquinas, equipamentos e insumos para a agricultura, degustação de cafés especiais e de produtos diferenciados da agricultura paranaense, workshops, palestras, concurso e leilão de cafés especiais, além do networking entre os membros dessa cadeia produtiva.

A programação, iniciada terça-feira (21), reúne diversos órgãos públicos, cooperativas e representantes do setor privado. Destacam-se as palestras sobre produção e mercado de cafés especiais; a presença de produtos diferenciados do agro; um concurso e um leilão de cafés especiais; discussão sobre inovações tecnológicas no campo, diversificação e qualidade na produção; a prática e resultados da fruticultura, da avicultura, do cultivo de orgânicos e da apicultura; e por fim oficinas de torra e cafés especiais.

ADAPAR – As ações que envolvem a autarquia tiveram início com a entrega do Selo Adapar de Boas Práticas Agrícolas para 27 produtores de café, goiaba e morango de sete municípios do Norte Pioneiro. O diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, destacou os benefícios trazidos ao produtor e ao consumidor durante a entrega das certificações.

“Nós temos agora a goiaba, o morango e o café da região do Norte Pioneiro certificados com o selo que garante por meio das análises feitas, que o produto não vai ter nenhum problema de resíduo de uso de agrotóxico ou qualquer contaminante, é um trabalho que foi muito bem feito aqui pelos fiscais da região de Jacarezinho, na articulação com as instituições envolvidas. Mais uma vez, é possível identificar o papel da Adapar na questão de produção do alimento seguro”, afirma o gestor.

O moderador da ação de entrega dos selos foi o fiscal de Defesa Agropecuária Aislan Lucas de Oliveira Macedo, que comentou como acontece essa certificação e a importância dos servidores da Adapar no processo.

“As prefeituras municipais e os profissionais que acompanham as propriedades são uma peça fundamental nesse programa de certificação. Sem o profissional de agronomia, sem o técnico agrícola, não é possível certificar e todos participaram, todos os produtores estiveram presentes e receberam o selo, foi uma grande alegria reconhecer o trabalho de qualidade que é feito nas culturas aqui”, comenta.

NÚMEROS – Durante os três dias de evento, são esperados mais de 6 mil visitantes, estão expostas mais de 50 marcas e participam mais de 30 compradores nacionais e internacionais. Ao todo, são mais de 30 horas de conteúdos planejadas para os estandes e serão comercializadas centenas de sacas de cafés e produtos especiais do agro paranaense.

SELO PARANÁ DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS – A certificação é uma iniciativa da Adapar para atestar a qualidade e as boas práticas adotadas durante a produção de alimentos no Paraná, garantindo a oferta de produtos seguros e com rastreabilidade. O selo também é resultado de uma parceria com outras instituições, sendo elas: o Sistema Faep/Senar-PR, o IDR-PR, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR), as Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa/PR) e a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab)

Para que o produto possa utilizar o selo, deve seguir critérios rigorosos como o acompanhamento de um profissional legalmente habilitado; capacitação, promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/PR) e Adapar; a propriedade deve possuir sistemas para preservar o solo contra a erosão, e estar em dia com suas obrigações ambientais; as pragas e doenças das plantas devem ser monitoradas e controladas preferencialmente por agentes biológicos; e os produtos passam por análises para comprovar a inexistência de resíduos agrotóxicos acima do permitido pela legislação.