Na manhã de terça-feira (19), um homem de 30 anos compareceu ao Destacamento da Polícia Militar, em São Sebastião da Amoreira/PR, para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe durante a tentativa de compra de um veículo pelo Facebook.

De acordo com o relato, ele encontrou um anúncio na plataforma Marketplace, via Facebook, ofertando um Chevrolet Prisma ano 2012 pelo valor de R$ 18 mil. Após entrar em contato com o suposto vendedor, que afirmava ser proprietário de uma garagem de veículos em Curitiba/PR, as negociações foram iniciadas.

O comprador realizou uma série de transferências via Pix, onde inicialmente fez um pagamento de entrada no valor de R$ 1.000, seguido por outro de R$ 1.200 para liberar o financiamento do veículo.

Em uma terceira etapa, a vítima pagou mais R$ 1.360 para validar um código de rastreamento necessário para o transporte do automóvel, e por fim, transferiu mais R$ 500 sob a promessa de que esse valor reduziria as parcelas do financiamento, totalizando um prejuízo de R$ 4.060.

O vendedor também alegou que o guincho responsável pelo transporte do carro havia quebrado e solicitou mais dinheiro para o conserto do veículo. No entanto, o homem pediu o estorno dos valores já pagos, mas não obteve retorno e decidiu procurar as autoridades.