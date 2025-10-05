Um homem de 47 anos morreu afogado na tarde de sábado (4) em uma represa localizada no povoado da Platina, em Santo Antônio da Platina (PR). O corpo foi encontrado apenas na manhã deste domingo (5), após intensas buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros na represa 28 antiga Damisa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 15h15 de sábado (4), após o SAMU receber uma solicitação de socorro. O pedido relatava que o homem estava submerso há mais de 20 minutos.

Buscas duraram toda a noite e foram retomadas ao amanhecer

Uma equipe com quatro militares do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi mobilizada.

As buscas foram realizadas até o anoitecer, sendo retomadas logo ao nascer do sol deste domingo. Por volta das 11h10, o corpo da vítima foi localizado e retirado da água. Em seguida, os demais órgãos de segurança foram acionados para os procedimentos legais.

Testemunhas relataram que vítima tentou atravessar a represa

Amigos da vítima, que presenciaram o afogamento, contaram aos bombeiros que o homem decidiu atravessar a represa a nado. Aproximadamente na metade do percurso, ele teria começado a demonstrar dificuldade para se manter na superfície, vindo a submergir em seguida.

Desesperados, os amigos se deslocaram até a região central do povoado em busca de ajuda e acionaram o SAMU, que repassou a ocorrência aos bombeiros.

Orientação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta sobre os riscos de nadar em represas, rios e lagos sem a devida segurança ou sem acompanhamento. Mesmo pessoas com experiência em natação podem ser surpreendidas por fatores como correntes de água, desníveis, cansaço físico e baixa temperatura da água.