Um acidente envolvendo um caminhão Mercedes-Benz Axor e um automóvel GM Prisma deixou um motorista ferido na madrugada deste domingo (5), por volta das 00h30, na PR-431, km 48 + 200 metros, no trecho que liga Jacarezinho ao entroncamento da PR-515, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi do tipo abalroamento lateral, ocorrido em uma curva à direita, em declive.

Detalhes do acidente

O primeiro veículo envolvido foi um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Jacarezinho (PR). O condutor, de 37 anos, não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L, descartando ingestão de álcool.

O segundo veículo era um GM Prisma, também de Jacarezinho. O motorista, de 54 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Jacarezinho. O teste do bafômetro não foi realizado devido à hospitalização do condutor.

Boletim de Ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Jacarezinho, que dará sequência às providências legais.

PRE reforça orientações de segurança

A Polícia Rodoviária Estadual reforça a importância de redobrar a atenção em trechos com curvas e declives, especialmente durante a madrugada, quando há menor visibilidade e reflexos reduzidos.

Segundo o órgão, o controle de velocidade e o respeito à sinalização são medidas essenciais para evitar acidentes graves nas rodovias estaduais.