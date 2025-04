Na manhã de sexta-feira (11), uma operação da Polícia Civil do Paraná resultou na prisão em flagrante de um homem de 44 anos por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação foi motivada por uma denúncia de violência doméstica e expôs um cenário ainda mais grave: a presença de armamento pronto para uso em local irregular.

Cumprimento de mandados e descoberta do armamento

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário, os agentes localizaram uma pistola calibre 9mm com 14 munições. A arma foi encontrada escondida em um dos imóveis ligados ao investigado, e estava fora do local registrado no certificado, o que agravou a situação legal do suspeito.

“O armamento estava pronto para uso, o que caracteriza a flagrância e torna o caso ainda mais preocupante”, destacou a Polícia Civil em nota.

Antecedentes e motivações da ação

As diligências foram iniciadas após uma denúncia de violência doméstica envolvendo o suspeito, morador do bairro Bela Vista, em Santo Antônio da Platina/PR. Na primeira abordagem, os policiais já haviam identificado acessórios e munições de uso restrito, o que justificou a solicitação das medidas cautelares.

Polícia reforça compromisso com a segurança

A Polícia Civil do Paraná ressaltou que a prisão integra os esforços contínuos de combate à violência doméstica e à circulação ilegal de armas no estado.

O suspeito foi autuado com base no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que trata da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crime com pena de reclusão de até 6 anos, além de multa.

Casos como este reforçam a importância da denúncia em situações de violência doméstica. O sigilo é garantido e pode evitar tragédias.

Se você souber de situações semelhantes, denuncie. Sua atitude pode salvar vidas.